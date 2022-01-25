Туреччину засипало снігом: авіарейси до Львова та Харкова скасовані

Перони аеропорту ще не встигли до кінця розчистити після потужного снігопаду

Скасовані авіарейси турецької авіакомпанії Turkish Airlines та лоукостера Pegasus Airlines

Через погіршення погодних умов у Туреччині, усі авіарейси за напрямком Львів – Стамбул – Львів та у напрямку Харкова скасовані. Про це стало відомо з табло Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького.

На табло аеропорту вказано, що скасовані авіарейси турецької авіакомпанії Turkish Airlines та лоукостера Pegasus Airlines, які мали прилетіти до Львова о 08:50 та о 15:20. Також скасовані авіарейси, які мали відбутися зі Львова до Туреччини о 09:40 та о 16:20.

Також у Харкові вранці очікували рейс авіакомпанії Turkish Airlines, однак борт не прибув. Про це повідомляється на онлайн табло Міжнародного аеропорту «Харків».

Киянка Катерина Колонович сьогодні, 25 січня, опублікувала у Facebook низку фото та відео з аеропорту Стамбула, де перебуває в очікуванні свого рейсу. На фото видно, що перони аеропорту ще не встигли до кінця розчистити після потужного снігопаду. Частина літаків, що вже приєднані до пасажирських рукавів, стоять записані снігом та, судячи із зображень, до вильоту не готуються.

Згідно з повідомленням, рейс номер ТК 1473 авіакомпанії Turkish Airlines, що мав прибути зі Стамбула (Туреччина) до Харкова сьогодні, 25 січня, о 9:25, скасований. Так само скасований рейс номер ТК 1474 авіакомпанії Turkish Airlines, що мав вилетіти з Харкова до Стамбула сьогодні о 10:20. Про причини на сайті аеропорту не повідомляється.

Нагадаємо, через сильний снігопад у турецькому місті Стамбулі було скасовано заняття в університетах, призупинив роботу міжнародний аеропорт, сповільнився рух громадського транспорту.

Як повідомлялося, у вівторок, 18 січня, через негоду літаки зі столичних «Жулян» летіли до Львова.