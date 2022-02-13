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    Події в Україні

    Аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі (відео)

    Пасажири не відчули незручностей у зв'язку із останніми заявами щодо обмежень - Аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі (відео)
    Пасажири не відчули незручностей у зв'язку із останніми заявами щодо обмежень
    скріншот із відео

    Аеропорт не ввів ніяких обмежень для пасажирів

    В аеропорту «Бориспіль» на даний момент – все спокійно. Про це інформують очевидці. Більшість авіакомпаній продовжують працювати в Україні без будь-яких обмежень.

    Як повідомляє Telegram-канал «Радіо Свобода» ніяких ознак закриття повітряного простору немає. Пасажири спокійно чекають свої рейси, досить людно.

    Нагадаємо, міжнародні рейси продовжують прибувати в Україну, незважаючи на новини про закриття повітряного простору над країною. Про це стало відомо із показань сервісу Flightradar24.

    Наразі на посадку в «Борисполі» заходять цивільні літаки з Відня та Дубаю. У Києві готується до вильоту літак до польського міста Катовіце, а над українською територією пролітає рейс із Москви до Кишинева. Крім того, у напрямку Києва в зоні українського повітряного простору рухаються рейси з Мілану, Стокгольму та Парижа.

    Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що з завтрашнього дня з 16:00 за Києвом повітряний рух в Україні буде припинено.

    Нагадаємо, раніше рейс української авіакомпанії SkyUp з острова Мадейра до Києва здійснив посадку в Кишиневі через ситуацію в Україні.

    Також лоукостер Wizz Air вирішив зменшити кількість літаків, що базуються в аеропорту «Київ» (Жуляни). Ця інформація відображена у звіті авіакомпанії за підсумками останнього кварталу 2021 року.

    Теги: Київ Аеропорт Бориспіль радіо літак аеропорт
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    Аеропорт «Бориспіль» працює у штатному режимі (відео)