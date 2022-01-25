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    Українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину

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    Через негоду у Туреччині заблоковано роботу аеропортів - Українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину
    Через негоду у Туреччині заблоковано роботу аеропортів
    фото: twitter.com/GreenPlanetMag1

    Через снігопади, що накрили країну, авіасполучення значно ускладнилося

    Через снігопади, що охопили регіон в останні тижні, виникли збої у роботі турецьких аеропортів. Зокрема, аеропорт Стамбула вже 24 січня не приймав літаки. Про це у Facebook написала українська журналістка Євгенія Мазур, яка перебувала на борту одного з повітряних суден, що прямувало до Туреччини.

    За словами журналістки, літак, що доправляв її із дитиною до Стамбулу, близько години кружляв над містом, адже злітно-посадкову смугу аеропорту замело снігом.

    Оскільки її так і не розчистили, літак полетів до Болгарії та сів у місті Бургас.

    Декілька годин пасажири провели у літаку, з якого їх не випускали. Після цього ще кілька годин їм довелося чекати у терміналі аеропорту. Ближче до вечера людей розселили по готелях. Вночі пасажирів знов відвезли до аеропорту, а згодом вони вдруге відправилися до готелю, бо на рейс до Стамбула потрібно було чекати до наступного дня.

    «Як обережно зазначила співробітниця готелю, яка намагалася організувати наші нічні подорожі навколо аеропорту, не зрозуміло, чи Стамбул вартий таких зусиль, але пригода точно вдалася», – підсумувала Євгенія Мазур.

    Зазначимо, що 25 січня в Україні почали скасовувати авіарейси до Туреччини через сильний снігопад, що накрив країну.

    Як повідомляяють турецькі ЗМІ, 24 січня через снігопад авіакомпанія Turkish Airlines скасувала понад 50 рейсів, зокрема декілька до України.

    Губернатор провінції Стамбул Алі Йерлікай у своєму Twitter повідомив, що через негоду у місті закрито автовокзали, деякі в'їзди, скорочено роботу державних установ.

    Раніше повідомлялося, що у світі вирує негода: люди борються з потужними хуртовинами. Авіарейси скасовуються, дерева падають і безліч сімей залишилося без електроенергії.

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    Теги: Стамбул літак аеропорт снігопад негода
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    Українка розповіла про поневіряння в аеропортах через закриту Туреччину