На Трійцю Україну розпече до +35°C



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У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області, загалом - переважно без опадів

У неділю на Трійцю, 16 червня, знову в Україні +30+35 градусів, подекуди - до +29 градусів. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Вночі очікується +18+24 градуси.

За даними синоптика, у неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також.

Загалом - переважно без опадів.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

У Києві завтра очікується спека, +31+33 градуси, без істотних опадів.

У понеділок грозові дощі пройдуть локально на заході та півночі, періодично, коротко, знижуючи температуру повітря.

«Але спека поки що залишається головним ньюсмейкером. Усім на найближчі дні - знайти свій комфортний осередок свіжості: можна кондиціонер, погреб із консерваціями, метро, душ, вологий рушник на лоба, пшикалка з термальною водою, а найкраще - втекти у гори, де просто якийсь рахат-лукум розкішного свіжого пахущого повітря», - резюмувала Діденко.

Як повідомлялось напередодні, наступного тижня синоптична ситуація особливих змін не зазнає. Переважатиме спекотна погода. Проте на півночі та в західній частині можливе незначне послаблення спеки до 27-32 градусів.

На півдні та сході України, а також у більшості центральних областей очікується протягом дня +30+35 градусів.

Короткочасні грозові дощі можливі місцями на заході. Ближче до середини тижня, 19-20 червня, опади поширяться на північну частину та на Харківщину.

У Києві впродовж 13-16 червня пануватиме спекотна, переважно суха погода. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах 30-33 градусів вище нуля.

Спека втримається на початку тижня, а з вівторка, з 18 червня, у столиці передбачається послаблення спеки до +27+29 градусів.

Упродовж 18-20 червня у Києві місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

«Погода найближчих днів вимагатиме багато води, рятівної тіні, кондиціонерів, капелюшків, призабутих мереживних парасоль, уваги до поводження з вогнем, уваги до малюків, старших людей та тварин, які особливо можуть потерпати від спеки, а також насолоди від справжнього літа із річками, галявинами, метеликами, полуницями та черешнями», - підсумувала Діденко.