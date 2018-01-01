На учасників зібрання «Кримської солідарності» можуть завести справи - адвокат

Переписані силовиками прізвища активістів можуть перетворитися в протоколи та лягти в основу адміністративних справ, вважає адвокат

Всі учасники засідання «Кримської солідарності» залишили приміщення їдальні в Судаку, де відбувалася зустріч і куди в суботу вдень увірвалися співробітники російського ОМОНу. Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook. «Все, решта учасників зустрічі залишають приміщення. Власник їдальні зачиняє



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ОМОН в приміщенні їдальні в Судаку, де відбувалася зустріч активістів

Переписані силовиками прізвища активістів можуть перетворитися в протоколи та лягти в основу адміністративних справ, вважає адвокат

Всі учасники засідання «Кримської солідарності» залишили приміщення їдальні в Судаку, де відбувалася зустріч і куди в суботу вдень увірвалися співробітники російського ОМОНу.

Про це повідомляє «Кримська солідарність» у Facebook.

«Все, решта учасників зустрічі залишають приміщення. Власник їдальні зачиняє будівлю. Люди роз'їжджаються по домівках. Адвокат Еміль Курбедінов, коментуючи сьогоднішні події, не виключає, що всі ці пояснювальні ляжуть в основу яких-небудь адміністративних справ проти активістів», - йдеться в повідомленні.

За інформацією «Кримської солідарності», усім присутнім, у яких узяли паспортні дані, співробітники поліції ставили одні й ті ж запитання: «З якою метою ви тут знаходитеся? Як прокоментуєте інформацію, що надійшла, про «наявність зброї» в громадській їдальні, розташованій за цією адресою?».

На кожного персонально складена була пояснювальна, куди заносили всі дані. Адвокатів не опитували.

«Переписані прізвища можуть перетворитися в протоколи на всіх, хто тут сьогодні був, ми вже бачили, як на рівному місці будь-які дії можуть перетворитися на незаконні мітинги і збори», - прокоментував адвокат Курбедінов після того, як вийшов з засідання.

За його словами, незважаючи на «гостинну» зустріч у Судаку, наступне засідання «Кримської солідарності» відбудеться, як було заплановано. Про місце і час активісти обіцяли оголосити і продовжити «говорити правду про те, що відбувається в Криму».

Варто зазначити, що інформацію про наявність зброї на місці зібрання «Кримської солідарності» не підтвердилася.

Нагадаємо, 27 січня в окупованому Судаку проходила зустріч учасників кримськотатарського громадського руху «Кримська солідарність», у якій брали участь родичі кримських політв'язнів, їхні адвокати, члени регіональних і місцевих меджлісів, активісти кримськотатарського національного руху.

Згодом російські окупанти увірвалися на засідання кримськотатарського громадського руху