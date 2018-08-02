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    На українському кордоні в автобусі із Польщі знайшли вантаж зі зброєю

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    Вилучена зброя - На українському кордоні в автобусі із Польщі знайшли вантаж зі зброєю
    Фото: Державна прикордонна служба України
    Вилучена зброя

    У багажному відділенні автобуса намагалися перевезти 25 пневматичних гвинтівок

    Прикордонники Мостиського загону на кордоні з Польщею знайшли у рейсовому автобусі незадекларовану пневматичну зброю та набої до неї.

    Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

    «1 серпня в пункт пропуску «Шегині» прибув рейсовий автобус «Перемишль-Львів». У ході перевірки спільна оглядова група із залученням службового собаки знайшла у багажному відділенні 25 пневматичних гвинтівок калібром 4,5 мм та 400 пачок з набоями загальною кількістю 100 тисяч куль», - говориться у повідомленні.

    Незадекларовану зброю та набої було вилучено.

    «Триває з’ясування обставин правопорушення та оцінка знайдених речей», - заявили у Держприкордонслужбі.

    Раніше повідомлялося, що в Україні було викрито злочинну організовану групу, яка упродовж тривалого часу займалася поставками в країну нелегальної зброї, а також її переробкою та продажем.

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