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    На Україну йде довгоочікувана прохолода

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    Наступний тиждень розпочнеться з дощів і зниження температури повітря - На Україну йде довгоочікувана прохолода
    Наступний тиждень розпочнеться з дощів і зниження температури повітря

    Тиждень почнеться з дощів на півдні, сході та місцями в центрі країни

    Новий тиждень розпочнеться у понеділок, 8 липня з дощів. Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

    За її словами, очікується суттєва зниження температури на 5-10 градусів у Центрі і на Заході країни. Натомість спекотна погода утримується на Сході і Півдні України.

    8 липня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, а також східних областях очікуються дощі, місцями грози і шквали.

    У Києві завтра також прохолодно. Вдень температура коливатиметься від +21 до +23 градусів.

    прогноз погоди
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