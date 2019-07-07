На Україну йде довгоочікувана прохолода



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Наступний тиждень розпочнеться з дощів і зниження температури повітря

Тиждень почнеться з дощів на півдні, сході та місцями в центрі країни

Новий тиждень розпочнеться у понеділок, 8 липня з дощів. Про це на своїй сторінці у Facebook пише синоптик Наталія Діденко.

За її словами, очікується суттєва зниження температури на 5-10 градусів у Центрі і на Заході країни. Натомість спекотна погода утримується на Сході і Півдні України.

8 липня у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, а також східних областях очікуються дощі, місцями грози і шквали.



У Києві завтра також прохолодно. Вдень температура коливатиметься від +21 до +23 градусів.