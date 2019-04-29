На Великдень Супрун нагадала знакове привітання воїнів УПА



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Уляна Супрун

Супрун пропонує згадати наших захисників і захисниць у своєму сімейному колі

У Великдень, коли мільйони українців збираються разом із близькими, важливо пам’ятати, що можливість нормального життя здобуто щоденною боротьбою і жертвами наших захисників, і така боротьба триває вже десятиліття.

Про це в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун написала у Facebook.

«Сьогодні мільйони українців збираються разом з близькими та рідними і наповнюють простір навколо любов’ю… Пам’ятайте, що нашу з вами можливість нормального життя величезною ціною здобуто щоденною боротьбою і жертвами наших захисників. Як і десятиліття тому - це боротьба українців за право на власні рішення, власну ідентичність, волю та Україну. Колись це робили без власної держави, міжнародного визнання та підтримки, а лише з мріями про це. Воїни УПА віталися тоді «Христос Воскрес» - «Воскресне Україна», - нагадала Супрун.

«Сьогодні Совєцького Союзу нема, а Україна є, і тепер її боронять Збройні сили України, армія незалежної держави, яку знає весь світ і допомагає не бути поглинутою «русскім міром» із його шовінізмом, зневагою до цінності людського життя, рабством і фейковою духовністю«, , - додала вона.

«Ті самі свята, ті самі традиції, той самий ворог», - додала в.о. міністра.

В зв'язку з ним вона пропонує згадати наших захисників і захисниць у своєму сімейному колі.

«Вони - справжній приклад вчення найвищої любові до свого ближнього і готовності віддати найдорожче заради порятунку людства. Це повинні розуміти наші родичі, друзі та діти. Розуміти, яка тонка межа від спокою мирного життя до пекла війни, та хто сьогодні захищає цю межу», - зазначає Супрун.