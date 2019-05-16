Більшість європейців прогнозують розпад ЄС впродовж найближчих 20 років сусіди



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Більшість європейців побоюються того, що до 2040 року Євросоюз розпадеться

Кожен третій вважає, що конфлікт між країнами ЄС не за горами

Більше половини європейців пророкують розпад ЄС. Це при тому, що за останніми статистичними даними Євробарометра, дві третини європейців мають позитивні почуття до ЄС, і це найвищий показник з 1983 року. Про це пише The Guardian.

У Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Нідерландах, Австрії, Словаччині, Румунії, Греції, Чехії та Польщі більшість опитаних вважають, що розпад ЄС є «реальною можливістю» протягом наступних 10-20 років.

Негативні настрої особливо відчутні у Франції, де партія президента Еммануеля Макрона «Вперед, республіко» відстає від «Національного фронту» Марін Ле Пен за результатами опитувань громадської думки.

Згідно з даними дослідження, проведеного на замовлення Європейської Ради з міжнародних відносин (ECFR), 58% французів вважають, що ЄС «дуже ймовірно» або «ймовірно» розпадеться протягом наступних 20 років. Більший показник демонструють лише жителі Словаччини (66%).

З 14 країн, де було проведене опитування міжнародною дослідницькою компанією YouGovі які займають 80% місць у Європейському Парламенті, найменше у розпад об’єднання вірять лише у Швеції (44%), Данії (41%) та Іспанії (40%).

Більшість європейців побоюються того, що до 2040 року Євросоюз розпадеться

Відсоток громадян, які вважають, що крах ЄС дуже вірогідний або цілком вірогідний протягом наступних 10-20 років

Через 70 років після створення Європейської спільноти з вугілля та сталі, яка об'єднала Францію, Німеччину, Італію, Бельгію, Нідерланди та Люксембург у пакті, спрямованому на запобігання подальшій війні, троє з десяти опитаних відповіли, що конфлікт між країнами ЄС має велику ймовірність.

У Франції та Польщі третина опитаних вірять у перспективу майбутньої війни. Ці настрої були особливо сильними серед людей, які планують утриматись або проголосувати за екстремістів на виборах до Європейського Парламенту, які відбудуться наступного тижня. Близько половини (46%) прихильників «Національного Фронту» і 41% прихильників націоналістичної партії «Альтернатива для Німеччини» дотримувалися цієї думки.

Європейці також занепокоєні нестабільним економічним становищем. Дослідження показало, що лише третина німців і чверть італійців та французів наприкінці місяця зазвичай мають гроші на додаткові (дискреційні) витрати.

Менше третини європейців мають гроші, що залишилися в кінці місяця для додаткових витрат

Відсоток людей, які сказали, що мають надлишок коштів наприкінці місяця

Результати дослідження відображають поширене занепокоєння з приводу виборів наступного тижня, що значною мірою спричинено попередженнями європейських лідерів та появою популістських урядів у ряді країн-членів.

Очікується, що екстремістські партії, такі як «Національний фронт» та «Альтернатива для Німеччини», здобудуть чимало місць у Європейському парламенті, що значно підвищить ризик його паралічу.

По всій Європі три чверті виборців вважають, що політика дає збої або на національному, або на європейському, або на обох рівнях. У Франції лише 15% вважають, що політична система працює добре.

Дослідження показало, що майже 92% опитаних вважають, що вони втратять свої позиції, якщо ЄС розвалиться. У першу чергу, це побоювання щодо можливості майбутньої торгівлі, подорожей і роботи в інших країнах ЄС.

Громадяни побоюються втратити єдність у сфері безпеки та оборони та цінують свою приналежність до блоку, який може протистояти США та Китаю, на тлі зростаючої економічної невизначеності та нелегкої ситуації у сфері трансатлантичних відносин.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться 23-26 травня 2019 року.

Джерело: The Guardian

Переклад Юлія Козлова, «Главком»