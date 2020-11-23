В Ужгороді голова ОДА хотів потрапити на виборчу дільницю без паспорта

Олексій Петров хотів потрапити на виборчу дільницю за допомогою додатку «Дія»

В Ужгороді голова Закарпатської ОДА Олексій Петров хотів потрапити на виборчу дільницю за допомогою додатку «Дія».

Про це повідомляє Громадянська мережа Опора.

«Чиновник не мав при собі паспорта громадянина України і, для встановлення особи планував показати членам ДВК документи за допомогою додатка «Дія», – йдеться в повідомленні.

За даними спостерігачів, чинний голова Закарпатської обласної адміністрації Олексій Петров прийшов на виборчу дільницю № 210748 близько 18:00 і намагався зареєструватися на дільниці під час голосування за допомогою додатку «Дія», оскільки паспорта громадянина України голова ОДА при собі не мав.

«Голова ОДА Олексій Петров не є виборцем на зазначеній виборчій дільниці, а також не є суб'єктом виборчого процесу під час повторного голосування. Більше того, відсутні якісь правові підстави для його перебування на дільниці під час голосування. Тому його намір зареєструватися на ДВК під час голосування є таким, який не ґрунтується на вимогах чинного законодавства», - додали в Опорі.

Результати голосування з виборів депутатів місцевих рад та міських голів мають бути встановлені ТВК не пізніш як на п’ятий день з дня повторного голосування, тобто до 20 листопада 2020 року включно.

Громадянська мережа Опора виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та в ході голосування в другому турі виборів міських голів.