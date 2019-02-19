На виборчі бюлетені ЦВК планує витратити майже 160 млн грн



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Закупівлі відбудуться шляхом переговорної процедури

У річному плані закупівель для підготовки та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року Центральна виборча комісія передбачає витратити на виборчі бюлетені майже 160 млн грн.

«Послуги з виготовлення та пакування виборчих бюлетенів становитимуть 158 514 630 грн з ПДВ. Закупівлі відбудуться шляхом переговорної процедури», - йдеться у документі ЦВК.

Також там зазначено, що орієнтовний початок проведення процедури закупівлі мав розпочатись у січні 2019 року.

Бюлетень міститиме всі особисті дані кандидата в президенти.

Раніше повідомлялось, що Українці на виборчих дільницях 31 березня отримають бюлетені довжиною один метр і 15 сантиметрів. Про це в понеділок, 11 лютого. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» довжиною в 67 см.

Однак, бюлетень ще можуть вкоротити, оскільки до 8 березня кандидати ще матимуть змогу зняти свої кандидатури з виборів і забрати 2,5 мільйона гривень застави.

Як відомо, ЦВК зареєструвала рекордну кількість кандидатів в президенти - 44 людини.