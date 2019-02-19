ЦВК зареєструвала 16 спостерігачів за виборами президента України за кордоном



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Вибори президента України відбудуться 31 березня

За українськими виборами за кордоном спостерігатимуть активісти організацій «Опора» та «Передові правові ініціативи»

Центральна виборча комісія ухвалила дві постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України за кордоном - усього було зареєстровано 16 спостерігачів.

Про це «Унн» повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«За наявною в департаменті консульської служби МЗС України інформацією, у цей час Центральна виборча комісія ухвалила дві постанови про реєстрацію офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі», - повідомили в МЗС.

Так, перша постанова - від 29 січня 2019 року № 145 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа «Опора» - 13 осіб. Друга - від 18 січня 2019 року № 76 про реєстрацію офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи» - троє людей.

«Водночас вважаємо за доцільне привернути вашу увагу на порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій на виборах президента України, затверджений постановою Центральної виборчої комісії від 04.03.2014 № 30», - зазначили в міністерстві.

Згідно з цим порядком, офіційні спостерігачі від іноземних держав, міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією.

До слова, Канада стурбована тим, щоб президентські вибори в Україні пройшли прозоро, і надасть $25 млн для забезпечення безпеки від спроб зовнішнього втручання

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидати.