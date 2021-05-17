На відео звернення судді Чауса видно сліди його побиття (фото)

Адвокат Чауса переконаний, що відео записане під тиском

На відео звернення колишнього судді Миколи Чауса, яке оприлюднили у понеділок телеграм-канали, можна побачити сліди його побиття. Зокрема, на правій руці, яка ненадовго з’являється в кадрі, видно досі незагоєну рану.

Як відомо, на фотографії, яка з’явилась невдовзі після його викрадення у Кишиневі, його права рука була забинтована, а під оком виднівся синець. Наразі обличчя Чауса було явно загримоване, однак біля правого вуха видно слід від порізу. Адвокат Чауса Ростислав Кравець переконаний, що відео записане під тиском.

«Поява такого відеозвернення значить, що Чаус не на волі. Його контролюють якісь особи, і найімовірніше, історія з причетністю до його викрадення з Молдови українських спецслужб підтверджується. По-перше, видно, що Чаус читає своє звернення з папірця. Якщо людина говорить від себе, він буде заїкатися, проявляти якусь міміку. А тут Чаус сидить рівно і просто зачитує текст», – зазначає Кравець.

Журналіст Юрій Бутусов напередодні спрогнозував появу Чауса перед приїздом у Київ очільника уряду Молдови. Він написав, що Офіс Президента хоче не допустити розголосу причетності до операції з викрадення у Молдові судді Чауса співробітників ГУР МО. Тому одним із варіантів легалізації появи Чауса в Україні може бути «затримання» його силами СБУ як російського шпигуна.

«В.о. прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокой 17 травня в понеділок прибуває в Україну з візитом. Молдова вимагає від України надати офіційні роз'яснення, НАБУ вимагає припинити цирк і віддати їм нарешті побіжного суддю, а Офіс Президента хоче представити Чауса як ... російського шпигуна, щоб врятувати Зеленського від скандалу», – пише Бутусов.

«Офіс президента хоче не допустити розголосу причетності до операції співробітників ГУР МО. Коли влада поміняється, виникнуть правові підстави притягнути до кримінальної відповідальності співробітників ГУР МО, можливо, брали участь у викраденні Чауса, щоб вони дали свідчення, хто з керівників дав їм такий наказ. Крім того, після того, як хтось з учасників операції з викрадення виклав в інтернет фотографії Чауса зі слідами побоїв, Чаус отримає аргументи для захисту своїх прав в результаті викрадення», – пише Бутусов.

17 травня стало відомо, що колишній український суддя Микола Чаус записав відеозвернення. Про своє місцезнаходження він не розповів, лише запевнив, що знаходиться в безпеці і не постраждав.

Нагадаємо, 3 квітня стало відомо про викрадення судді Миколи Чауса в Кишиневі групою невідомих озброєних чоловіків. Згодом ЗМІ Молдови заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке належить посольству України.

Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України.

Служба безпеки України порушила кримінальну справу через зникнення в Молдові Чауса.

Раніше українська агенція журналістських розслідувань «Слідство.Інфо» та спільнота молдовських журналістів-розслідувачів RISE Moldova оприлюднили докази причетності українських силовиків до викрадення київського екссудді Миколи Чауса.

Світлана Чаус – дружина українського екссудді Миколи Чауса – звернулась із заявою до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися в пошуки її чоловіка. Вона заявила, що зниклий чоловік не мав наміру ухилятися від правосуддя, а очікував рішення, щоб повернутися в Україну відповідно до процедури.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року.

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