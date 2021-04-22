Викрадення Чауса: Зеленський не знає, що робити. А Єрмак замітає сліди

Президент не знає як вийти з дипломатичного скандалу з Молдовою

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Прошло уже 19 дней с момента похищения в Молдове экс-судьи Николая Чауса, но его местонахождения официально по-прежнему не установлено.

Верховный суд Молдовы 3 марта отказал Чаусу в получении политического убежища, и в ближайшие полгода-год его ожидала экстрадиция. Однако похищение и вывоз Чауса в Украину превратилось в скандал, из которого руководство Украины теперь не знает как выйти.

Похищение было организовано просто удивительно бездарно, о чем подробно рассказали журналисты Слідство.інфо. Среди бела дня в центре Кишинева Чауса засунули в машину - этот момент был записан на видео и попал в полицию. Затем Чауса перегрузили в другую машину – это также произошло под камерой наблюдения и запись опубликована.

Похитители передвигались на арендованной машине с трекером, в котором полиция обнаружила все передвижения похитителей, и доказательства, что они находились долгое время под домом Чауса. Момент перевоза через границу также зафиксирован на видео. Один из участников похищения даже был задержан в Молдове – это гражданин Молдовы.

Двое граждан Украины, принимавших участие в похищении, действовали, согласно расследованию Слідство.інфо, под своими настоящими именами и фамилиями, которые совпадают с действующими сотрудниками ГУР МО.

МВД Молдовы официально заявило, что Чауса вывезли в граждане Украины, причем перевозили через границу на машине военного атташе посольства Украины Сергея Сметанюка. МИД Молдовы заявил свой протест украинскому послу. Операция была полностью раскрыта.

Президент Санду была вынуждена дважды звонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако президент Украины... не взял трубку. Просто поразительно. Свой первый зарубежный визит Санду сделала именно в Украину, высказала полную поддержку президенту Зеленскому, и вот в результате получила такую дипломатическую пощечину. Мы испортили отношения с дружественной страной, оскорбили дружественного нам политического лидера и поставили ее в дурацкое положение, хотя она, наоборот, требует поддержки, поскольку имеет твердые антироссийские позиции.

Изначально предполагалось, что с Чауса сойдут синяки и он выступит на пресс-конференции в Украине, и даст показания против нужных людей, – Порошенко, Федорова, Грановского и (прежде всего) Бурбы. Разумеется, это был бы весьма сильный информационный повод. Одиозный судья-коррупционер, который находится в розыске НАБУ, доставлен в Украину. Действительно, отличный пиар для действующей власти, остро необходимый накануне публикации расследования Беллингкэт по Вагнергейту.

Однако бездарное исполнение похищения превратило ситуацию в сущий фарс.

Глава Офиса президента Андрей Ермак был уверен в блестящем успехе. Но теперь появление Чауса в Украине - это по сути признание Украиной всех обстоятельств похищения, которые опубликовало МВД Молдовы. А значит, основание для привлечения к ответственности граждан Украины, что будут вынуждены сделать молдавские правоохранительные органы.

Теперь решением проблемы Чауса занимается, по данным Цензор.Нет, Офис президента и различные «решалы». Например – не менее одиозный, чем Чаус сотрудник Нацполиции Антон Шевцов.

По данным источников Цензор.Нет, Шевцов предложил Ермаку организовать операцию прикрытия - подбросить Чауса к офису Геннадия Корбана, которого Чаус в свое время осудил. И вбросить информацию, что Чаус похищен по заказу Корбана. Есть только одна проблема - Корбан не собирается брать на себя ответственность за данный скандал, и в день похищения Чауса написал, что никакого отношения к этому не имеет. Корбан не руководит ГУР МО, в конце концов.

Рассматривалась идея тайно переправить Чауса снова через границу в Молдову и там его случайно найти где-то на улице - мол, никуда он не выезжал. Однако проблема в том, что в таком случае Молдова его после случившегося точно в Украину не выдаст, и операция будет сорвана.

Время идет. Сегодня, 22 апреля, должно было состояться заседание суда в Молдове по экстрадиции Чауса. Таким образом, похищение ничего не ускорило, а создало новые проблемы.

Источники в НАБУ утверждают, что были заинтересованы именно в экстрадиции Чауса и не собирались никак ускорять процесс в обход закона.

Чаус, по нашим данным, находится в Украине. Вот только что с ним сейчас делать Офис президента еще не знает. Как обычно, вначале наши власти совершают поступок, а потом начинают думать, как из созданной ими самими проблемы теперь надо выпутываться...

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