Матеріали слідства підтвердили, що Чауса викрала група і вивезли його в автомобілі посольства України – RISE Moldova

Суддю-утікача вистежувала група більш ніж з 10 осіб

Поліція Молдови, яка веде слідство у справі про викрадення у Кишиневі судді Миколи Чауса, фактично підтвердила версію журналістів-розслідувачів RISE Moldova та Слідство.інфо про те, що злочин вчинила група українців, а вивезли екссуддю на автомобілі посольства України.

Про це у продовженні розслідування «Полювання на Чауса: операція «чорних кепок» пише RISE Moldova.

Викрадення в Кишиневі колишнього українського судді Миколи Чауса було сплановано як мінімум за 19 днів до самої події. Вистежувала його група більш ніж з 10 осіб в період з 15 березня по 3 квітня 2021 року, йдеться у матеріалах молдавських правоохоронних органів, які потрапили в розпорядження RISE Moldova і української редакції Слiдство.інфо.

Викраденням займалася група українських громадян, які прибули в Республіку Молдова по-різному: хтось на рейсових автобусах, а хтось перейшов кордон пішки. При цьому п'ятеро з них (як мінімум) пред'явили на митниці паспорта з фейковий ідентичностями (вигаданими прізвищами та датами народження).

Всі вони приїхали в Молдову окремими групами, часто міняли локації, ніде не проживали разом і їхали теж порізно і в різний час. Всі запобіжні заходи могли бути зроблені заради того, щоб викрасти українського суддю Миколу Чауса і вивезти його з Республіки Молдова.

Безпосередньо в самому викраденні екс-судді брали участь три транспортних засоби: мікроавтобус (Ford), седан (Mercedes Benz) і позашляховик (Toyota). Останній - захищений дипломатичними номером і належить Посольству України в Республіці Молдова, повідомляють журналісти.

Розслідувачі зауважили, що їхні матеріали щодо учасників викрадення фігурують в матеріалах слідства. «До матеріалів слідства долучені і знайдені нами фотографії, з яких правоохоронці чомусь прибрали редакційні логотипи», - зазначили журналісти.

За матеріалами слідства, за кермом машини з посольськими номерами перебував військовий аташе Сергій Сметанюк, а в якості пасажирів його супроводжували двоє чоловіків, можливо причетних до викрадення.

Члени групи покинули Республіку Молдова 3 квітня - в день викрадення колишнього українського судді Миколи Чауса. Після викрадення колишнього судді прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ порушила кримінальну справу. Також молдовська влада звернулися до України з проханням зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка для кримінального переслідування і притягнення його до відповідальності.

Розслідування також відтворило маршрути викрадачів, зокрема, у день злочину.

12:10, Кишинів, вул. Н. Тестеміцяну 24/5. У дворі студентських гуртожитків, недалеко від спорткомплексу Університету медицини і фармакології, громадянина України Миколи Чауса силою заштовхують в білий Ford Transit. Мікроавтобус тут же покидає місце і через 15 хвилин опиняється під мостом, що з'єднує сектор Ботаніка з центром міста. Тут Чауса пересаджують в Mercedes Benz.

13:03. м Кишинів, вул. Дойна, недалеко від цвинтаря Святого Лазаря. На околиці міста Чауса знову пересаджують, на цей раз - в Toyota RAV4 з номерами CD120MA. Автомобіль належить Посольству України в Республіці Молдова. Наступні 200 кілометрів до прикордонного міста Атаки автомобіль з дипломатичними номерами проїжджає за дві з половиною години, тобто, рухаючись із середньою швидкістю 80 км / ч.

15:32. м Атаки, Окницький район. Чорний позашляховик під'їжджає до пункту пропуску молдовсько-українського кордону Атаки - Могилів-Подільський. Завдяки особливому статусу машина з дипломатичними номерами проходить митницю без будь-якого контролю і без перешкод в'їжджає на територію України.

Учасники викрадення покидають територію Молдови невеликими групами. Журналісти називають це «Операція «чорних кепок», оскільки більшість членів організованої групи були одягнені в чорні кепки і схожий темний одяг.

«Через кілька годин після викрадення Чауса група українців покидає Республіку Молдова. 10 чоловіків у темному одязі, більшість з них в чорних кепках, з рюкзаками або дорожніми сумками та барсетку, прибувають в Атаки і один за іншим замітають сліди», - пише видання.

15:32. Як тільки Toyota з дипломатичними номерами (в якій, ймовірно, знаходився Чаус) наближається до прикордонного переходу «Атаки-Могилів-Подільський», з'являються двоє пішоходів, обидва з рюкзаками за спиною. Це Юрій Коваленко та Андрій Куценко, він же Едуард Ставицький. Згідно з матеріалами слідства, вони прибули з Кишинева в Атаки на машині посольства.

16:59. Renault Scenic паркується біля Ліцею ім. Міхая Емінеску в Атаках. Через кілька секунд з автомобіля виходить чоловік. Він бере з заднього сидіння куртку і надягає її. Наступні чотири хвилини він стоїть поруч з машиною, потім бере в руки дорожню валізу і прямує до прикордонного переходу, до якого кілька хвилин ходьби. Це Олег Стадник, 45-річний громадянин України, проти якого в минулому було порушено кримінальну справу в Молдові.

Не минуло й двох хвилин, як до митного пункту пропуску попрямував ще один українець, 36-річний Олександр Костенюк. На плечі у нього дорожня сумка, з якої стирчить кілька паперових аркушів. Він проходить повз сміттєвого контейнера, згадує, що потрібно позбутися від цих листів і викидає їх в смітник.

Костенюк не відразу повертає до митного поста, а продовжує свій шлях. Коли на наступному перехресті він повертає ліворуч, камери спостереження втрачають його з поля зору. Через півтори хвилини він знову опиняється в полі видимості і направляється до митниці.

17:31. На площі недалеко від митниці зупиняється таксі. З машини виходять двоє пасажирів і надягають на спину рюкзаки. Це Роман Кожушко (45 років) і Михайло Булега (30 років), які близько двох годин тому сіли в це таксі в місті Бєльці.

Булега зникає з огляду камер спостереження, потім прямує до пункту пропуску молдовсько-українського кордону. Кожушко йде за іншим маршрутом, точно таким, що раніше проклав Костенюк - на наступному перехресті він повертає ліворуч, затримується приблизно на хвилину і тільки після цього йде на митницю.

18:06. В Атаки прибуває ще одне таксі з Бельц. Камери відеоспостереження фіксують двох пасажирів і водія, який допомагає їм дістати сумки з багажника - по дві на кожного. Чоловіки одягнені в чорне і в кепках. Це Юрій Ткач і Богдан Кузмак, обом по 48 років. Вони направляються до прикордонного переходу. Сценарій той же - один наближається до кордону, а інший трохи затримується, щоб перетнути кордон окремо.

18:08. В Атаки прибуває третє таксі, з якого виходять ще два пасажира в кепках і медичних масках. Це останні з десяти українців, щодо яких проводиться розслідування за причетність до викрадення колишнього судді Чауса. На відміну від «колег», у цих чоловіків немає сумок. Один з них тримає в руці білий пакет. Вони не відразу повертають до пункту пропуску, а роблять ще кілька кроків і повертають до мосту. Судячи з усього, це Андрій Солтис (43 роки) і Тарас Штойко (30 років), які в'їхали на територію Республіки Молдова 31 березня. Останній з них, військовослужбовець, о 18:31 залишив Республіку Молдова.

Нагадаємо, Микола Чаус, якого НАБУ підозрює в отриманні хабара, переховувався в Молдові з 2016 року. 3 квітня стало відомо про викрадення колишнього судді.