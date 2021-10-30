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    Разумкова позбавлять мандата? Ексспікер отримав «останнє китайське попередження»

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    Якщо Дмитро Разумков не дотримуватиметься основної лінії партії, то його позбавлять депутатського мандата - Разумкова позбавлять мандата? Ексспікер отримав «останнє китайське попередження»
    Якщо Дмитро Разумков не дотримуватиметься основної лінії партії, то його позбавлять депутатського мандата
    фото з відкритих джерел

    З'їзд партії «Слуга народу» вирішить подальшу долю Разумкова залежно від його голосувань

    Чи позбавлять Дмитра Разумкова мандата народного депутата, вирішуватиме з'їзд партії «Слуга народу». Про це розповів голова партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю «Суспільному».

    «Давид Арахамія запропонував непогану конструкцію – потрібно подивитися, чи буде продовжувати народний депутат, позафракційний, Дмитро Олександрович Разумков свою діяльність відповідно до програми партії «Слуга народу». Ми бачимо, що Дмитро Олександрович не голосував за нову редакцію закону про НАБУ, що передбачає посилення і реформу антикорупційних органів. Це точно було в наших всіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання підніметься», – зауважив Корнієнко.

    Нагадаємо, раніше народна депутатка, заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук також висловилася про долю мвндата Разумкова.

    «Це рішення справді не ухвалює парламентська фракція, тому що у нас навіть у фракції є люди, наприклад, які не входять до партії. З’їзд партії – це вищий орган, і в його компетенції ухвалювати такі рішення», – пояснила вона.

    Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада з ініціативи фракції «Слуга народу» проголосувала за відставку Дмитра Разумкова з посади очільника парламенту. Таке рішення підтримали 284 парламентарів.

    Як повідомлялося, трьом народним депутатам від «Слуги народу», які голосували проти відсторонення спікера Дмитра Разумкова та вважаються близькими до нього, надані гарантії, що їх не будуть намагатися позбавити депутатського мандата у разі виходу з фракції.

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    Теги: Верховна Рада депутат партії партія Слуга народу Дмитро Разумков Давид Арахамія Олександр Корнієнко фракція
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    Разумкова позбавлять мандата? Ексспікер отримав «останнє китайське попередження»