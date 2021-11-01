Як згенерувати Covid-сертифікат різними способами: роз’яснення Мінцифри

Якщо у вас немає ID-картки або закордонного біометричного паспорта, то сертифікат можна згенерувати тільки на порталі «Дія»

Запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID

Covid-сертифікат можна згенерувати як за наявності ID-картки або закордонного біометричного паспорта, так і без них. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Якщо у вас немає ID-картки або закордонного біометричного паспорта, то сертифікат можна згенерувати тільки на порталі «Дія». Якщо ви маєте посвідку на тимчасове/постійне проживання – можна згенерувати сертифікат тільки на порталі «Дія», – зазначається у повідомленні.

Міністр нагадав, що запит на сертифікат можна підписати за допомогою технології Bank ID. Без «підпису обличчям» чи інших видів електронного підпису.

«Ви заходите в застосунок, натискаєте «Отримати сертифікат», і все. Сертифікат генерується. Для цього потрібно оновити Дію до останньої версії в AppStore або Google Play. Версія 3.0.18 для iOS, 3.0.14 – Android», – уточнив Федоров.

Як раніше повідомлялося, цифровий сертифікат у «Дії» про Covid-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.