Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі: пояснення МОЗ
У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат Covid, будуть паперові
«Якщо ви пройшли вакцинацію від Covid -19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у «Дії» у такому разі не генерується», – йдеться у повідомленні.
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.
До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.
Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.
Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.
Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.
Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.
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