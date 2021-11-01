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    Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі: пояснення МОЗ

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    Якщо людина пройшла вакцинацію від Covid -19 в іншій країні, тонеобхідно звернутися до сімейного лікаря з документом - Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі: пояснення МОЗ
    Якщо людина пройшла вакцинацію від Covid -19 в іншій країні, тонеобхідно звернутися до сімейного лікаря з документом
    фото з відкритих джерел

    У тих, хто не зможе отримати цифровий сертифікат Covid, будуть паперові

    Цифровий сертифікат у «Дії» про Covid-вакцинацію зможуть отримати лише ті, хто зробив щеплення в Україні. Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Марія Карчевич.

    «Якщо ви пройшли вакцинацію від Covid -19 в іншій країні, вам необхідно звернутися до сімейного лікаря з документом, що засвідчує щеплення. На його основі лікар внесе дані до електронної системи охорони здоров'я та видасть паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію. Цифровий сертифікат у «Дії» у такому разі не генерується», – йдеться у повідомленні.

    В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 13 936 людей. Найбільше нових заражень в Харківській та Одеській областях.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Крім того, рівненські медики провели православним антивакцинаторам екскурсію в Covid-палатах.

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    Теги: лікар хвороби щеплення населення коронавірус
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    Covid-сертифікат у «Дії» зможуть отримати не всі: пояснення МОЗ