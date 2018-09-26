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    На Вінниччині біля військової частини перехоплений безпілотник

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    На Вінниччині біля військової частини перехоплений безпілотник

    Безпілотник запустили представники одного з національних телеканалів

    Біля військової частини в районі села Павлівка на Вінничині перехоплений безпілотник, який запустили представники одного з національних телеканалів.

     Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Військові не уточнили, про який телеканал іде мова.

    «Спостерігачем-оператором виявлено в повітряному просторі з північної сторони на окраїні адміністративно-господарчої території військової частини літальний апарат, орієнтовно за типом «Крило», який після увімкнення приладу технічної протидії, почав зниження висоти», – заявили в Генштабі.

    Згідно з повідомленням, до представників телеканалу прибув черговий підрозділ охорони та патрульна група зонального відділу Військової служби правопорядку.

    «Начальник підрозділу охорони провів роз’яснювальну роботу та вкотре попередив про заборону запуску БПЛА та ведення фото-, відеозйомки військових об’єктів», – заявили військові.

    Вони зазначили, що на місце події прибули представники Служби безпеки України «для детального з’ясування всіх обставин та надання відповідної оцінки діям громадян».

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    Генштаб мова військові Вінниччина
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