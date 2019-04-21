У Нікополі п’яний чоловік повідомив про мінування дільниці



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На виході з кабінки для таємного голосування виборець демонстративно кинув на підлогу рюкзак та заявив, що там бомба

У Дніпропетровській області в місті Нікополь чоловік в неадекватному стані повідомив про мінування дільниці. Про це йдеться у повідомленні на сайті організації «Опора».

«У місті Нікополь Дніпропетровської області близько 8:30 на виборчу дільницю № 120791 зайшов чоловік у ймовірно нетверезому стані. Після кількох невдалих жартів чоловік отримав бюлетень та зайшов до кабінки для голосування. На виході з кабінки для таємного голосування від демонстративно кинув на підлогу рюкзак та заявив, що там бомба. Виявилось, що це також був жарт», — йдеться у повідомленні.

Спостерігачі «Опори» повідомляють, що виборець зміг здійснити волевиявлення.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Україні проходить другий тур виборів президента, в якому беруть участь два кандидати: чинний глава держави Петро Порошенко та шоумен Володимир Зеленський.

Виборці можуть проголосувати до 20:00.

Для проведення виборів утворено 199 територіальних виборчих округів та один закордонний виборчий округ, а також близько 30 тисяч дільничних виборчих комісій. За кордоном працюватиме 101 виборча дільниця.

У суботу, 20 квітня, о 23:00 за київським часом, в Австралії відкрилася перша виборча дільниця.

У день голосування не можна фіксувати на фото і відео результати свого голосування.