На військовій базі в Туреччині стався вибух: є постраждалі
- Сьогодні, 01:47
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За попередніми даними, на військовій базі була підірвана граната
На південному сході Туреччини, в провінції Хаккярі стався вибух на військовій базі.
Про це повідомляє Hurriyet.
Як повідомляється, у результаті вибуху загинув щонайменше один військовий, ще двоє отримали поранення.
Інформацію про вибух підтверджує також CNN Turk. Повідомляється, що вибух стався в місті Шемдінлі, який розташований неподалік від кордону Туреччини з Іраком та Іраном. За попередніми даними, на військовій базі була підірвана граната.
Так, в жовтні в провінції Хаккярі була підірвана бомба на шляху прямування військового конвою, в результаті чого загинули дві людини.
Нагадаємо, турецька влада повідомила про звільнення 2756 осіб з посад у державному секторі. У повідомленні в офіційній пресі в неділю, 24 грудня, вказано, що причиною цьому стали зв'язки службовців із «терористичними» організаціями. Ідеться зокрема про солдатів, вчителів та чиновників міністерств