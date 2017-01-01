На військовій базі в Туреччині стався вибух: є постраждалі

За попередніми даними, на військовій базі була підірвана граната

На південному сході Туреччини, в провінції Хаккярі стався вибух на військовій базі. Про це повідомляє Hurriyet. Як повідомляється, у результаті вибуху загинув щонайменше один військовий, ще двоє отримали поранення. Інформацію про вибух підтверджує також CNN Turk. Повідомляється, що вибух стався в місті Шемдінлі, який розташований неподалік від



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Вибух стався в місті Шемдінлі, який розташований неподалік від кордону Туреччини з Іраком та Іраном

За попередніми даними, на військовій базі була підірвана граната

На південному сході Туреччини, в провінції Хаккярі стався вибух на військовій базі.

Про це повідомляє Hurriyet.

Як повідомляється, у результаті вибуху загинув щонайменше один військовий, ще двоє отримали поранення.

Інформацію про вибух підтверджує також CNN Turk. Повідомляється, що вибух стався в місті Шемдінлі, який розташований неподалік від кордону Туреччини з Іраком та Іраном. За попередніми даними, на військовій базі була підірвана граната.

Так, в жовтні в провінції Хаккярі була підірвана бомба на шляху прямування військового конвою, в результаті чого загинули дві людини.

Нагадаємо, турецька влада повідомила про звільнення 2756 осіб з посад у державному секторі. У повідомленні в офіційній пресі в неділю, 24 грудня, вказано, що причиною цьому стали зв'язки службовців із «терористичними» організаціями. Ідеться зокрема про солдатів, вчителів та чиновників міністерств