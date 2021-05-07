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    На Волині епідемічний поріг перевищений на 30%. Майже половина недужих – діти

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    Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян - На Волині епідемічний поріг перевищений на 30%. Майже половина недужих – діти
    Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян
    Фото з відкритих джерел

    Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%

    За даними моніторингу, станом на 6 травня на Волині епідеміологічний поріг перевищений на 30%. Йдеться про ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію. Про це інформують на сайті обласного лабораторного центру.

    Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%.

    При цьому епідеміологи відмічають, що показник захворюваності знизився у порівняні з минулим тижнем на 8%.

    Перевищення епідемічного порогу зареєстровано:

    • у Луцьку (на 47%);
    • в Турійському районі (на 61);
    • у Володимир-Волинському районі (на 36%);
    • в Ковельському районі (7%);
    • у Любешівському районі (6%).

    Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян – це 16,6% населення області. Близько 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (78%).

    Цього сезону, кажуть епідеміологи, циркуляцію вірусів грипу в області не було виявлено.

    Нагадаємо, за останню добу в області лабораторно підтвердили 161 випадок коронавірусної інфекції, восьмеро волинян померли. Кількість активних хворих – 6356. Серед недужих – 145 дітей шкільного віку.

    Тим часом, у Києві зростає захворюваність на грип серед школярів.

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    Теги: діти Волинська область грип імунітет населення
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