На Волині епідемічний поріг перевищений на 30%. Майже половина недужих – діти

Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян

Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%

За даними моніторингу, станом на 6 травня на Волині епідеміологічний поріг перевищений на 30%. Йдеться про ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію. Про це інформують на сайті обласного лабораторного центру.

Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%.

При цьому епідеміологи відмічають, що показник захворюваності знизився у порівняні з минулим тижнем на 8%.

Перевищення епідемічного порогу зареєстровано:

у Луцьку (на 47%);

в Турійському районі (на 61);

у Володимир-Волинському районі (на 36%);

в Ковельському районі (7%);

у Любешівському районі (6%).

Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян – це 16,6% населення області. Близько 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (78%).

Цього сезону, кажуть епідеміологи, циркуляцію вірусів грипу в області не було виявлено.

Нагадаємо, за останню добу в області лабораторно підтвердили 161 випадок коронавірусної інфекції, восьмеро волинян померли. Кількість активних хворих – 6356. Серед недужих – 145 дітей шкільного віку.

Тим часом, у Києві зростає захворюваність на грип серед школярів.

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