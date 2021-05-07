На Волині епідемічний поріг перевищений на 30%. Майже половина недужих – діти
Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%
За даними моніторингу, станом на 6 травня на Волині епідеміологічний поріг перевищений на 30%. Йдеться про ГРВІ, грип та коронавірусну інфекцію. Про це інформують на сайті обласного лабораторного центру.
Зберігається високий рівень захворюваності серед дітей – 48%.
При цьому епідеміологи відмічають, що показник захворюваності знизився у порівняні з минулим тижнем на 8%.
Перевищення епідемічного порогу зареєстровано:
- у Луцьку (на 47%);
- в Турійському районі (на 61);
- у Володимир-Волинському районі (на 36%);
- в Ковельському районі (7%);
- у Любешівському районі (6%).
Загалом з початку епідемічного сезону перехворіло майже 171 тис. волинян – це 16,6% населення області. Близько 2% від загальної кількості захворілих госпіталізовано, переважно це дорослі особи (78%).
Цього сезону, кажуть епідеміологи, циркуляцію вірусів грипу в області не було виявлено.
Нагадаємо, за останню добу в області лабораторно підтвердили 161 випадок коронавірусної інфекції, восьмеро волинян померли. Кількість активних хворих – 6356. Серед недужих – 145 дітей шкільного віку.
Тим часом, у Києві зростає захворюваність на грип серед школярів.