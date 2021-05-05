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    У Києві зростає захворюваність на грип серед школярів

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    Минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло понад 3 тис. дітей - У Києві зростає захворюваність на грип серед школярів
    Минулого тижня на грип і ГРВІ захворіло понад 3 тис. дітей
    Фото з відкритих джерел

    Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19,9% у порівнянні з попереднім тижнем

    У столиці за минулий тиждень, з 26 квітня по 2 травня, зареєстровано 11820 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 46,8%. Наразі показник захворюваності становить 398,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».

    Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 3044 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 8776 осіб (зниження на 25,1%).

    У структурі захворюваності діти становлять 25,8%, а на попередньому тижні – 20,6%. 42,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 6,9% – зареєстровано 1297 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 686 осіб, із них 32 дітей.

    Як повідомлялося, у Києві з 19 по 25 квітня було зареєстровано 14749 хворих на грип і ГРВІ.

    За минулу добу, 4 травня, у Києві коронавірус виявлено у 143 людей, від ускладнень хвороби померли 16 осіб.

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.

    При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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    Теги: Київ грип кияни коронавірус
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