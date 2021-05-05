У Києві зростає захворюваність на грип серед школярів
Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19,9% у порівнянні з попереднім тижнем
У столиці за минулий тиждень, з 26 квітня по 2 травня, зареєстровано 11820 хворих на грип і ГРВІ, рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 46,8%. Наразі показник захворюваності становить 398,3. Про це повідомили в державній установі «Київський міський лабораторний центр МОЗ».
Загалом у Києві спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 19,9% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 3044 (майже на рівні минулого тижня), дорослих – 8776 осіб (зниження на 25,1%).
У структурі захворюваності діти становлять 25,8%, а на попередньому тижні – 20,6%. 42,6% – діти шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність зросла на 6,9% – зареєстровано 1297 випадків.
До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 686 осіб, із них 32 дітей.
Як повідомлялося, у Києві з 19 по 25 квітня було зареєстровано 14749 хворих на грип і ГРВІ.
За минулу добу, 4 травня, у Києві коронавірус виявлено у 143 людей, від ускладнень хвороби померли 16 осіб.
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки.
При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.