Експерти назвали найкращу вакцину від Covid-19

Вакцина від американо-німецького консорціуму Pfizer і BioNTech «отримала досить високу оцінку»

Експерти Світового конгресу вакцин-2021, який проходить в онлайн-форматі через пандемію, назвали кращу вакцину від коронавірусу. Про це йдеться на сайті заходу.

На форумі препарат американської компанії Moderna переміг в категорії «Краща вакцина від Covid».

Препарат від британсько-шведської фірми AstraZeneca потрапив в шорт-лист номінації.

Відзначається, що вакцина від американо-німецького консорціуму Pfizer і BioNTech «отримала досить високу оцінку».

За яким принципом вибиралися переможець і фіналісти не повідомляється.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила вакцину проти коронавірусу, розроблену американською біотехнологічною компанією Moderna, в список рекомендованих для використання при надзвичайних ситуаціях. Таким чином, препарат Moderna став п'ятою вакциною проти коронавірусу, що отримала екстрене схвалення організації. Експерти ВООЗ рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років.

Крім того, Moderna та Johnson & Johnson також випробовують свої вакцини на особах віком від 12 до 18 років, причому дані дослідження Moderna очікуються найближчим часом.

Минулого тижня США повністю вакцинували від коронавірусу 100 мільйонів людей. 100 млн – це 38% дорослого населення країни. При цьому 55% дорослого населення отримали принаймні одну дозу вакцини.

До слова, губернатор Нью-Джерсі пообіцяв келих пива за щеплення від Covid-19. «Ми запускаємо нашу програму «щеплення і пиво», щоб спонукати жителів Нью-Джерсі старше 21 років, які мають право на вакцину зробити щеплення», - повідомив Мерфі в своєму Twitter.

Раніше ВООЗ дозволила застосування ще однієї вакцини від коронавірусу. Йдеться про вакцину від коронавірусної інфекції американської компанії Moderna.

До слова, ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення до списку екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня.

Тим часом в Україні у дев'яти регіонах дві доби не робили щеплень проти Covid-19.

До слова, стало відомо, чому більшість українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19.

Також за прогнозами фахівців восени слід очікувати на четверту хвилю Covid-19, а після Великодня будуть окремі спалахи.