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    На Волині і Рівненській області оголошено повітряну тривогу

    На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу - На Волині і Рівненській області оголошено повітряну тривогу
    На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу

    Влада закликає мешканців двох західноукраїнських областей

    На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу, в обласних центрах працюють сирени.

    Зазначимо, що рініше окупанти обстріляли аеродроми у Луцьку і Рівному.

    Нагадаємо, в Україні четвертий день повномасштабної агресії Росії. Вночі окупанти поцілили у нафтову базу під Васильковом, що на Київщині.

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    Теги: окупанти обстріл Рівненщина
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    На Волині і Рівненській області оголошено повітряну тривогу