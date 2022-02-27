На Волині і Рівненській області оголошено повітряну тривогу

На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу

Влада закликає мешканців двох західноукраїнських областей

На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу, в обласних центрах працюють сирени.

Зазначимо, що рініше окупанти обстріляли аеродроми у Луцьку і Рівному.

Нагадаємо, в Україні четвертий день повномасштабної агресії Росії. Вночі окупанти поцілили у нафтову базу під Васильковом, що на Київщині.

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