На Волині і Рівненській області оголошено повітряну тривогу
На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу
Влада закликає мешканців двох західноукраїнських областей
На Волині і Рівненщині оголошено повітряну тривогу, в обласних центрах працюють сирени.
Зазначимо, що рініше окупанти обстріляли аеродроми у Луцьку і Рівному.
Нагадаємо, в Україні четвертий день повномасштабної агресії Росії. Вночі окупанти поцілили у нафтову базу під Васильковом, що на Київщині.
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