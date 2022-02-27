Кремль не випускає з Росії олігархів, які мають профінансувати вторгнення в Україну – однокурсник Путіна

Президент Володимир Путін і мільярдер Алішер Русманов під час вручення відзнаки «За благодіяння».

Багаті росіяни повинні покрити втрати країни-агресора після запровадження пакету міжнародних санкцій

Однокурсник Путіна, колишній радянський розвідник, майор КДБ Юрій Швець повідомив, що Кремль та його спецслужби вдаються до неймовірних зусиль не допустити виїзду з Росії багатіїв та олігархів. Про це він заявив 26 лютого у відеоблозі, присвяченому російській агресії в Україні.

«Поступило негласне розпорядження, згідно з яким багатим людям заборонено сідати на борти звичайних авіалайнерів і виїжджати за межі Росії», – сказав Швець з посиланням на власні джерела. І пояснив: це робиться з метою фінансування кампанії Путіна з вторгнення в Україну на тлі запровадження пакету міжнародних санкцій.

Водночас колишній радянський розвідник висловив пропозицію: урядам США та європейських країн необхідно заблокувати рахунки найбагатшим росіянам. Зокрема, Швець назвав прізвища російських олігархів Алішера Русманова і Романа Абрамовича.

Крім цього, однокурсник Путіна з посиланням на воєнних спеціалістів з Вашингтону наголосив: щоденні втрати Росії у війні з Україною становлять близько три тисячі військових.

Як повідомляв «Главком», голова Дагестану Сергій Меліков став першим російським чиновником, який офіційно заявив про бойові втрати російських збройних сил в Україні. Зокрема, висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Як відомо, 26 лютого стало відомо, що відключення від системи Swift, замороження активів Центрального банку і затягування ременів російським олігархам у Європі – це відповідь Європейського Союзу на вторгнення Росії в Україну. Про це повідомила на брифінгу президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо подальших заходів реагування ЄС на російську агресію.

За словами Урсули фон дер Ляєн, усі обмеження узгоджені зі США, Францією, Канадою, Італією, Великою Британією та країнами ЄС, «завадять Путіну фінансувати свою військову машину».

«По-перше, ми зобов’язуємось забезпечити відключення деяких російських банків від системи Swift», – сказала президентка Єврокомісії.

Це зупинить роботу російських фінансових установ в усьому світі та фактично заблокує експорт та імпорт РФ.

«По-друге, ми паралізуємо активи Центрального банку Російської Федерації. Це заморозить його транзакції і позбавить ЦБ можливості ліквідувати свої активи», – йшлося на брифінгу.

Фон дер Ляєн також заявила, що Єврокомісія буде активно працювати над тим, щоб «заборонити російським олігархам використовувати свої фінансові активи на європейських ринках».

«Путін хотів знищити Україну. Але те, що він робить, по суті, руйнує майбутнє власної країни», – резюмувала президент Європейської комісії.