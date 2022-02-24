Ситуація на Волині: ранковий обстріл аеродрому, кордон із Білоруссю під контролем (відео)

Вранці у Луцьку прогриміло кілька потужних вибухів

Сьогодні, близько 7 ранку, у Луцьк пролунало кілька потужних вибухів. За інформацією МВС, відбувся обстріл військово го аеродрому. Постраждав працівник ДСНС, однак після надання медичної допомоги він уже повернувся до виконання обов’язків.

Спочатку з'явилася інформація про те, що підірвали телевежу, але згодом інформацію спростували.

Згідно із заявою оперативного штабу,станом на ранок 24 лютого, обстановка в області – під контролем відповідних служб, поліції та прикордонників.

Зокрема із заявою від імені оперативного штабу виступили голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко, Луцький міський голова Ігор Поліщук та голова Волиньради Григорій Недопад.

«Усі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі, правоохоронці працюють. Прикордонники повідомляють, що загрози на Волині немає. Військові доповідають, що в Україні поганий стан, але на Волині – все спокійно», – сказав Погуляйко.

Він додав: «Ми зараз з’ясовуємо, що за вибухи були в аеродромі. Прошу не панікувати, нікуди не їхати», – сказав голова ОДА.

Луцький міський голова додав, що створені стратегічні запаси води. Навчання у школах та садочках міста призупинено.

Григорій Недопад зауважив, що усі лікарні працюють у штатному режимі й закликав волинян не створювати ажіотажу біля аптек, банкоматів, магазинів та на автозаправних станціях.

Станом на ранок 24 лютого, жертв серед військових та цивільних на Волині немає.

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