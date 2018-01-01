На Волині корупціонери влаштували сімейний «підряд»: чиновник потрапив до в’язниці, а дружина відбулася штрафом

Суд довів причетність подружжя до зловживання впливом, вимагання і одержання хабара

Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив колишнього заступника голови Ківерцівської райдержадміністрації Сергія Третяка до трьох років в’язниці за вимагання і одержання 40 тис. грн хабара, а його дружину Тетяну Третяк оштрафував на 17 тис. грн у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 369-2 КК України.



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Суд довів причетність подружжя до зловживання впливом, вимагання і одержання хабара

Луцький міськрайонний суд Волинської області засудив колишнього заступника голови Ківерцівської райдержадміністрації Сергія Третяка до трьох років в’язниці за вимагання і одержання 40 тис. грн хабара, а його дружину Тетяну Третяк оштрафував на 17 тис. грн у вчиненні кримінального правопорушення за ознаками ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 19 лютого.

Згідно з вироком, восени 2015 року високопосадовець висловив пропозицію директору ТОВ «Укрпат», який подав документи на участь у тендері із закупівлі пального, надати йому 10% від суми, укладеної угоди за результатами торгів. При цьому Третяк пообіцяв вплинути на тендерний комітет відділу освіти РДА, щоб перемогло саме ТОВ «Укрпат».

Після перемоги на тендері вказаного підприємства заступник голови РДА розробив схему, за якою мав одержати неправомірну вигоду. До неї долучив свою дружину, депутата Ківерцівської міської ради Тетяну Третяк та їхню спільну знайому, яка працює продавцем у магазині.

Сергій і Тетяна Третяки

30 грудня 2015 року перший транш «відкату» у розмірі 10 тис. грн директор ТОВ «Укрпат» передав для Третяка через продавця, котра не була посвячена у саму схему. Кошти у неї забрала дружина посадовця, передавши всю суму своєму чоловіку.

Другу частину хабара на суму 30 тис. грн за напрацьованою схемою Сергій Третяк одержав 18 січня 2016 року. Того ж дня посадовця викрили правоохоронці.

Під час судових засідань заступник голови Ківерцівської райдержадміністрації не визнавав своєї вини, відкидав усі звинувачення щодо впливу на підлеглих з метою особистого збагачення, а дії правоохоронних органів розцінив як провокацію. Просив його виправдати, зіславшись на відсутність складу злочину.

Подібну позицію зайняла й дружина посадовця, відмовилась від свідчень на підставі ст.63 Конституції України і попросила суд виправдати її.

Луцький міськрайонний суд проаналізував ряд показань свідків, матеріали негласних слідчих (розшукових) дій і дійшов висновків, що виправлення та перевиховання колишнього чиновника Сергія Третяка не можливе без ізоляції від суспільства.

Покарання для Тетяни Третяк у вигляді штрафу суд вважає достатнім.

На вирок суду першої інстанції може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області.