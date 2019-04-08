На всій території Судану відключено електрику



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Інженери та техніки намагаються відновити подачу електроенергії

З початку 2018 року це вже п'яте повне відключення електрики в Судані

Міністерство водних ресурсів, іригації і електрифікації Судану повідомило в неділю про відключення електрики на всій території країни.

Зазначається, що інженери та техніки намагаються відновити подачу електроенергії. Інші подробиці наразі не повідомляються.

З початку 2018 року це вже п'яте повне відключення електрики в Судані: два випадки були зафіксовані в січні та лютому 2018 року, третій випадок стався в січні 2019 року, четвертий - в лютому.

На даний момент в Судані встановилася спекотна погода. Згідно з даними метеорологічної служби, в деяких районах країни температура повітря перевищує 40 градусів Цельсія.

Нагадаємо, 7 квітня тисячі суданців вийшли на вулиці столиці країни Хартум, вимагаючи відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

Згідно з офіційними даними, під час антипрезидентських акцій загинули вже 32 особи. Натомість правозахисна організація Human Rights Watch наводить інші цифри - 51 жертву, в тому числі медпрацівників та дітей.

Джерело: УНН