  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На всій території Судану відключено електрику

    • Розсилка
    Інженери та техніки намагаються відновити подачу електроенергії - На всій території Судану відключено електрику
    Інженери та техніки намагаються відновити подачу електроенергії

    З початку 2018 року це вже п'яте повне відключення електрики в Судані

    Міністерство водних ресурсів, іригації і електрифікації Судану повідомило в неділю про відключення електрики на всій території країни.

    Зазначається, що інженери та техніки намагаються відновити подачу електроенергії. Інші подробиці наразі не повідомляються.

    З початку 2018 року це вже п'яте повне відключення електрики в Судані: два випадки були зафіксовані в січні та лютому 2018 року, третій випадок стався в січні 2019 року, четвертий - в лютому.

    На даний момент в Судані встановилася спекотна погода. Згідно з даними метеорологічної служби, в деяких районах країни температура повітря перевищує 40 градусів Цельсія.

    Нагадаємо, 7 квітня тисячі суданців вийшли на вулиці столиці країни Хартум, вимагаючи відставки президента країни Омара аль-Башира, який перебуває при владі майже 30 років.

    Згідно з офіційними даними, під час антипрезидентських акцій загинули вже 32 особи. Натомість правозахисна організація Human Rights Watch наводить інші цифри - 51 жертву, в тому числі медпрацівників та дітей.

    Джерело: УНН

    Читайте також
    електроенергія блекаут Африка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ