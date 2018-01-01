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    На заході Ірану стався землетрус

    Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3.
    Землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня, повідомлень про жертви чи руйнування не надійшло. «На щастя, після всіх перевірок, які були здійснені в цьому районі, поки не повідомляється про будь-які збитки чи втрати», – заявив губернатор провінції Керманшах Хушанґ Базванд на державному телебаченні. Підземні
    • Вчора, 22:28
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    <span>Землетруси є частим явищем в Ірані. Вони змушують залишати будівлі навіть тоді, коли не спричиняють руйнувань</span>
    Землетруси є частим явищем в Ірані. Вони змушують залишати будівлі навіть тоді, коли не спричиняють руйнувань

    Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3.

    Землетрус стався в гірському районі на заході Ірану 6 січня, повідомлень про жертви чи руйнування не надійшло.

    «На щастя, після всіх перевірок, які були здійснені в цьому районі, поки не повідомляється про будь-які збитки чи втрати», – заявив губернатор провінції Керманшах Хушанґ Базванд на державному телебаченні.

    Підземні коливання сталися поблизу місця, де в листопаді 2017 року відбувся землетрус магнітудою 7,3. Тоді загинули понад 600 людей та зазнали поранень понад дев’ять тисяч.

    Іран має кілька великих сейсмічних розломів на своїй території і часто зазнає землетрусів.

    Іран
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