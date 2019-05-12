На Закарпатті чиновників підозрюють у мільйонній розтраті



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Чиновники підозрюються у завданні шкоди державі на 2,6 млн гривень

У Закарпатській області заступник начальника обласного управління лісового і мисливського господарства і керівник лісгоспу підозрюються в завданні збитків державі на суму 2,6 млн гривень.

Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

Зазначається, що чиновники видали і погодили лісорубні білети на проведення санітарних рубок, але на підставі цих документів у 2016 році проводилася порубка деревини на території природно-заповідного фонду.

«У результаті чого державі було завдано 2,6 млн гривень збитків», - відзначили в Нацполіції.

Чиновникам оголосили про підозру за статтею про зловживання службовим становищем (ч.2 ст.364 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.