На Закарпатті депутату призначили 150 годин громадських робіт за не подачу е-декларації



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Громадянку Марію Григу на рік позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій місцевого самоврядування

Депутата Керецьківської сільської ради Закарпатської області Марію Григу визнано винною за статтею: «Умисне неподання електронної декларації» (ст.366-1 КК України) і призначено покарання у вигляді 150 громадських робіт з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування строком на один рік.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок Свалявського районного суду Закарпатської області від 4 березня.

Жінка через сайт Національного агентства з питань запобігання корупції не подала вчасно е-декларації за 2016 рік. Під час судового засідання Марія Грига повністю визнала свою вину, пояснивши, що не змогла своєчасно подати декларацію, оскільки не володіє комп’ютером. Просила звільнити її від кримінальної відповідальності на підставі ст.45 КК України.

Водночас суд визнав депутата Григу винною у вчиненні кримінального правопорушення за ст.366-1 КК України і вважає, що органи досудового слідства правильно кваліфікували її дії за вказаним законом.

Вирок суду першої інстанції може бути оскаржено протягом 30 днів з моменту проголошення до Закарпатського апеляційного суду.