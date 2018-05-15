На Закарпатті двоє чоловіків обкидали прикордонників камінням

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На прикордонників напали біля населеного пункту Вилок

У Закарпатській області в районі кордону прикордонники зазнали нападу. Про це повідомляє Держприкордонслужба у вівторок, 15 травня.

За інформацією відомства, інцидент стався близько другої години ночі. Під час патрулювання річкової ділянки кордону поблизу населеного пункту Вилок прикордонний наряд за допомогою приладу нічного бачення помітив рух осіб в бік кордону.



«Військовослужбовці негайно почали переслідування ймовірних правопорушників, на що ті відреагували нецензурною лайкою, киданням каменів у правоохоронців. Один камінь влучив у прикордонника», - йдеться в повідомленні.



Прикордонникам довелося зробити декілька попереджувальних пострілів вгору. Після цього правопорушники сховалися в одному з приватних будинків.



На місце події викликали поліцейських, які в підсумку і затримали нападників.



Вирішується питання про порушення кримінальної справи за статтею про опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу під час охорони державного кордону (ст. 342 КК України).