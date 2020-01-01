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    На Закарпатті невідомий обстріляв з гранатомета подвір'я будинку

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    Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який здійснив постріл з ручного гранатомета - На Закарпатті невідомий обстріляв з гранатомета подвір'я будинку
    Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який здійснив постріл з ручного гранатомета

    Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

    У місті Мукачево Закарпатської області в новорічну ніч невідомий здійснив постріл із гранатомета.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції регіону.

    Згідно з повідомленням, інцидент трапився напередодні у Мукачево на вулиці Ференца Ліста. Від місцевого жителя надійшла інформація про те, що невідома особа здійснила постріл з предмету, схожого на ручний гранатомет.

    Як зазначається, на місці події працювали криміналістична лабораторія слідчого, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

    Під час пострілу було пошкоджено огорожу одного із господарств.

    На місці події також знайшли частину від снаряда.

    Національна поліція України кримінал Закарпаття
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