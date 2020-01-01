На Закарпатті невідомий обстріляв з гранатомета подвір'я будинку



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Правоохоронці Мукачева встановлюють особу правопорушника, який здійснив постріл з ручного гранатомета

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав

У місті Мукачево Закарпатської області в новорічну ніч невідомий здійснив постріл із гранатомета.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції регіону.

Згідно з повідомленням, інцидент трапився напередодні у Мукачево на вулиці Ференца Ліста. Від місцевого жителя надійшла інформація про те, що невідома особа здійснила постріл з предмету, схожого на ручний гранатомет.

Як зазначається, на місці події працювали криміналістична лабораторія слідчого, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Під час пострілу було пошкоджено огорожу одного із господарств.

На місці події також знайшли частину від снаряда.