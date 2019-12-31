У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову
Конфлікт стався між двома чоловіками, які проживають в одній квартиріУ Кривому Розі чоловікові відтяли частину пальця через те, що він голосно розмовляв у телефон.
Про це повідомляє місцевий телеканал.
У Кривому Розі стався конфлікт між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі.
Одному з них не сподобалося, що інший голосно розмовляв у телефон. Молодий чоловік накинувся з ножем на товариша. У результаті нападу потерпілий залишився без частини мізинця.
Медики швидкої допомоги госпіталізували його в 5-у міську лікарню з діагнозом перелом і часткова ампутація.
До слова, у Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.