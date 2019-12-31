У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову



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Конфлікт стався між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі

У Кривому Розі чоловікові відтяли частину пальця через те, що він голосно розмовляв у телефон.

Про це повідомляє місцевий телеканал.

У Кривому Розі стався конфлікт між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі.

Одному з них не сподобалося, що інший голосно розмовляв у телефон. Молодий чоловік накинувся з ножем на товариша. У результаті нападу потерпілий залишився без частини мізинця.

Медики швидкої допомоги госпіталізували його в 5-у міську лікарню з діагнозом перелом і часткова ампутація.

До слова, у Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.