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    У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову

    • Розсилка
    У Кривому Розі чоловікові відрізали палець через гучну розмову

    Конфлікт стався між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі

    У Кривому Розі чоловікові відтяли частину пальця через те, що він голосно розмовляв у телефон.

    Про це повідомляє місцевий телеканал.

    У Кривому Розі стався конфлікт між двома чоловіками, які проживають в одній квартирі.

    Одному з них не сподобалося, що інший голосно розмовляв у телефон. Молодий чоловік накинувся з ножем на товариша. У результаті нападу потерпілий залишився без частини мізинця.

    Медики швидкої допомоги госпіталізували його в 5-у міську лікарню з діагнозом перелом і часткова ампутація.

    До слова, у Росії у московській міській клінічній лікарні (ДГКБ) святого Володимира прооперували хлопчика, який народився з трьома ногами.

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