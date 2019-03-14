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    На Закарпатті один з пунктів пропуску тимчасово припинить роботу

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    На Закарпатті один з пунктів пропуску тимчасово припинить роботу

    Оформлення та пропуск вантажних автомобілів буде припинено з 18 по 22 березня 2019 року

    З 18 по 22 березня у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке»буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок.

    Про це повідомляє ДФС.

    «До відома перевізників та суб’єктів ЗЕД: з 18 по 22 березня 2019 року у пункті пропуску «Ужгород-Вишнє Нємецьке» буде тимчасово припинено оформлення та пропуск вантажних автомобілів. Причина – калібрування ваги на словацькій стороні», - йдеться у повідомленні.

    Під час робіт рух вантажівок буде можливим лише по одній смузі, яка буде позначена тимчасовими дорожніми знаками.

    Як повідомлялося, 6 березня в пункті пропуску «Бориспіль» громадянин Туреччини, якому нещодавно відмовляли у пропуску на територію України,запропонував хабар прикордонникам.

    ДФС хабар
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