На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України

Найвища відмітка на поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря

У суботу, 28 листопада, в Закарпатській області відкрили рух трасою Т-07-18 Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Це найбільш високогірна дорога державного значення в Україні.

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпаття.

Ремонтували дорогу у 2020 році, загальний кошторис становить 669 мільйонів гривень. Найвища відмітка на поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м.

«Дорога має десятки штучних споруд – мостів, труб і підпірних стін – та складну конфігурацію в плані, а саме велику кількість кривих на кілометр», – заявили у службі автомобільних доріг.

Там також наголошують, що це – найкрасивіший автомобільний маршрут.

В «Укравтодорі» уточнили, що дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький і Подобовецький (Пилипецький) перевали й виходить на регіональну трасу Р-21 Долина–Хуст.

«Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме – до Національного природного парку Синевир», – додають відомстві.

Як відомо, Україна за рік піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг.

Раніше голова «Укравтодору» Кубраков відзвітував за рік роботи.

Також повідомлялося, що у 2021 році «Укравтодор «реконструює і збудує 6,8 тис. км доріг.