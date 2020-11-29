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    На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України

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    <p>Дорога прокладена вздовж Боржавського хребта</p> - На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України

    Дорога прокладена вздовж Боржавського хребта

    Фото: Укравтодор

    Найвища відмітка на поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря

    У суботу, 28 листопада, в Закарпатській області відкрили рух трасою Т-07-18 Нижні Ворота-Воловець-Міжгір'я. Це найбільш високогірна дорога державного значення в Україні.

    Про це повідомляє Служба автомобільних доріг Закарпаття.

    Ремонтували дорогу у 2020 році, загальний кошторис становить 669 мільйонів гривень. Найвища відмітка на поверхні дороги – 732,38 м над рівнем моря, найнижча – 430,03 м.

    «Дорога має десятки штучних споруд – мостів, труб і підпірних стін – та складну конфігурацію в плані, а саме велику кількість кривих на кілометр», – заявили у службі автомобільних доріг.

    Там також наголошують, що це – найкрасивіший автомобільний маршрут.

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    На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України
    На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України
    На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України
    На Закарпатті відкрили після ремонту найбільш високогірну дорогу України

    В «Укравтодорі» уточнили, що дорога прокладена вздовж Боржавського хребта, проходить через Воловецький і Подобовецький (Пилипецький) перевали й виходить на регіональну трасу Р-21 Долина–Хуст.

    «Це також шлях до одного з найбільш відвідуваних природних див України, а саме – до Національного природного парку Синевир», – додають відомстві.

    Як відомо, Україна за рік піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг.

    Раніше голова «Укравтодору» Кубраков відзвітував за рік роботи.

    Також повідомлялося, що у 2021 році «Укравтодор «реконструює і збудує 6,8 тис. км доріг.

    Теги: дороги Закарпаття Укравтодор ФК Карпати Карпати (гори)
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