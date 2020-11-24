Україна за рік піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

У 2020 році Україна посідає 126 місце за показником якості доріг

У цілому в рейтингу «Індексу процвітання» Україна посіла 92 позицію, піднявшись на чотири пункти в порівнянні з 2019 роком

Україна в 2020 році піднялася на 20 позицій і тепер займає 126 місце в рейтингу якості доріг.

Про це з посиланням на міжнародний рейтинг Індекс процвітання (The Legatum Prosperity Index) освітнього аналітичного центру Legatum Institute повідомляє «Укравтодор».

«У 2020 році Україна отримала +20 позицій у загальному рейтингу «Якість доріг» – зараз ми займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку до розвитку дорожньої інфраструктури», – сказано в повідомленні.

При цьому в рейтингу «Транспорт» Україна піднялася на 12 позицій – до 73 місця; у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» – 77 місце (+10 позицій).

У цілому в рейтингу «Індексу процвітання» Україна посіла 92 позицію, піднявшись на чотири пункти в порівнянні з 2019 роком і на 19 позицій – у порівнянні з 2018 роком.

Відзначимо, що The Legatum Prosperity Index – інтегрований показник, що враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту і якості життя.

Раніше голова «Укравтодору» Кубраков відзвітував за рік роботи.

Також повідомлялося, що у 2021 році «Укравтодор «реконструює і збудує 6,8 тис. км доріг.