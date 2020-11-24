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    Україна за рік піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

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    У 2020 році Україна посідає 126 місце за показником якості доріг - Україна за рік піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг
    У 2020 році Україна посідає 126 місце за показником якості доріг
    Фото: Главком

    У цілому в рейтингу «Індексу процвітання» Україна посіла 92 позицію, піднявшись на чотири пункти в порівнянні з 2019 роком

    Україна в 2020 році піднялася на 20 позицій і тепер займає 126 місце в рейтингу якості доріг.

    Про це з посиланням на міжнародний рейтинг Індекс процвітання (The Legatum Prosperity Index) освітнього аналітичного центру Legatum Institute повідомляє «Укравтодор».

    «У 2020 році Україна отримала +20 позицій у загальному рейтингу «Якість доріг» – зараз ми займаємо 126 місце. Це означає, що міжнародні експерти й аналітики позитивно оцінюють кроки країни в напрямку до розвитку дорожньої інфраструктури», – сказано в повідомленні.

    При цьому в рейтингу «Транспорт» Україна піднялася на 12 позицій – до 73 місця; у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» – 77 місце (+10 позицій).

    У цілому в рейтингу «Індексу процвітання» Україна посіла 92 позицію, піднявшись на чотири пункти в порівнянні з 2019 роком і на 19 позицій – у порівнянні з 2018 роком.

    Відзначимо, що The Legatum Prosperity Index – інтегрований показник, що враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту і якості життя.

    Раніше голова «Укравтодору» Кубраков відзвітував за рік роботи.

    Також повідомлялося, що у 2021 році «Укравтодор «реконструює і збудує 6,8 тис. км доріг.

    Теги: дороги рейтинг Укравтодор Україна транспорт інфраструктура
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