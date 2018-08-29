На Закарпатті прикордонник відкрив стрілянину по автомобілю з місцевим мешканцем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За фактом стрілянини відкрито два кримінальні провадження

У селі Закарпатської області відбулася стрілянина: прикордонник відкрив вогонь по автомобілю. Про це повідомив правозахисник Роман Келемен на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, подія сталася 24 серпня у селі Ракош Хустського району.

«Місцевий житель їхав на автомобілі по вулиці Грушова в межах населеного пункту поряд з будинком і був обстріляний полковником прикордонної застави з табельної зброї пістолета «Макарова». Полковник випустив вісім куль з бойового пістолета в автомобіль місцевого мешканця без будь-яких причин. Житель звернувся з заявою у поліцію, що на той час невідома особа намагалась його вбити зі зброї. Він рухаючись на власному автомобілі по вулиці побачив, як невідома йому особа одягнена в червону майку та шорти вибігла з припаркованого автомобіля на іноземній реєстрації та почала без усяких причин розстрілювати автомобіль жителя в упор з пістолета. Житель, злякавшись за своє життя подумав, що його переплутали з кимось, чи це якісь бандитські розбірки, не зупинився і, пригнувшись до сидіння пасажира, проїхав стріляючого», - написав він.

Правозахисник додав, що стрілець декілька разів влучив у корпус автівки.

Водночас у прес-службі Мукачівського прикордонного загону УНН повідомили, що під час перевірки інформації про ймовірну протиправність на ділянці відділу «Яблунівка» прикордонний наряд виявив автомобіль, який рухався в напрямку державного кордону.

«Інцидент відбувся на околиці селища Ракош. Побачивши прикордонний наряд, УАЗ, який був без номерів держреєстрації транспортного засобу, почав маневрувати, намагаючись наїхати на прикордонника. Після того, як прикордонник відскочив, він (водій авто, - ред.) вирушив у напрямку селища і на законні вимоги прикордонників не зупинився. У результаті було здійснено попереджувальний постріл вгору. Автомобіль почав рухатися далі, тому було застосовано зброю по самому транспортному засобу. Але не зважаючи на це він все ж таки втік. Про даний факт було повідомлено співробітників Нацполіції. Наступного дня імовірний правопорушник і сам звернувся до поліції, звинувачуючи прикордонників», - зазначили у прес-службі.

Натомість у відділі комунікації ГУНП у Закарпатській області додали, що 25 серпня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Хустського району, у якому він заявив, що 24 серпня невідомі обстріляли його автомобіль.

«Зараз проводиться перевірка. За даним фактом відкрито два кримінальні провадження: за статтею 296 (Хуліганство) та статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України», - уточнили в поліції.

До слова, вчора в Одесі внаслідок бійки із стріляниною постраждав чоловік.