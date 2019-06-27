На Закарпатті призов до армії вирішили відтермінувати



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Міноборони надало призовникам відстрочки «для допомоги рідним у подоланні наслідків стихійного лиха»

Черговий призов в Закарпатській області відтермінують для районів, які постраждали від повені в травні. Про прийняте Міністерством оборони України рішення повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації.

Як повідомив заступник голови ОДА Ярослав Галас, Міноборони пішло назустріч проханню адміністрації і відклало призовну кампанію в низці районів області.

«Міністерством оборони України значною мірою забезпечується питання надання відстрочок від призову на строкову службу громадянам, сім'ї яких постраждали від наслідків стихійного лиха. Зважаючи на вимоги Указу Президента, рекомендую голові призовної комісії Закарпатської області надавати відстрочки призовникам постраждалих районів Закарпатської області для допомоги рідним у подоланні наслідків стихійного лиха», - вказується в тексті документа.

На Закарпатті сильні опади протягом 20-25 травня 2019 року завдали значних фінансових і матеріальних збитків водогосподарському комплексу, об'єктам дорожнього господарства, житловим будинкам та сільськогосподарським угіддям у 94 населених пунктах 10 районів області. Загальні збитки, нанесені стихією, за попередніми розрахунками, склали понад 600 млн грн.