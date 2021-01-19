Укравтодор попередив водіїв про засніжені дороги у п'яти областях

Невеликий сніг випадає у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях

В Україні на ранок вівторка, 19 січня, невеликий сніг падає у п’яти областях. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору.

Зазначається, що у Донецькій області на дорогах виникають снігові накати, також засніжені дороги у п’яти областях.

«Станом на ранок 19 січня невеликий сніг випадає у Київській, Львівській, Сумській, Полтавській і Харківській областях; у центральних, Сумській, у інших областях без опадів. Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця; у Донецькій області – місцями накати. У Волинській, Запорізькій, Луганській, Рівненській, Хмельницькій місцями засніжене», ‒ повідомили дорожники.

Наголошується, що на перевальних ділянках доріг покриття місцями мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжено.

У пресслужбі інформують, що в областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами, додали в агентстві.

«Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 596 одиниць техніки та 791 робітник», ‒ йдеться у повідомленні.

Додамо, за прогнозом синоптиків, Україну 19 накриє антициклон Dragica. Істотних опадів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 14 градусів морозу, вночі знижуватиметься до 25 градусів морозу.