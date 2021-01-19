На Буковині водій збив на смерть жінку та втік: його розшукує поліція

На Буковині водій збив на смерть жінку та втік

Загинула 54-річна жителька села Вовчинець

На Буковині у понеділок, 18 січня, ввечері водій автівки на смерть збив жінку–пішохода та втік. Тіло загиблої помітив інший кермувальник, який невдовзі проїжджав повз.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

«18 січня о 17:50 до поліції Чернівецького області надійшло повідомлення про те, що на узбіччі дороги в селищі Берегомет Вижницького району лежить труп невідомої жінки, яка могла загинути внаслідок ДТП», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці з’ясували, що жінка померла унаслідок ДТП. Загиблою виявилася 54–річна жителька села Вовчинець.

Наразі на місці події працюють слідчо–оперативні групи.

«Якщо вам відома будь–яка інформація про обставини ДТП, автомобіль чи водія, причетного до наїзду на потерпілу – прохання терміново повідомити на спецлінію «102», – зазначили правоохоронці.