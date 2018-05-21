У Сумах запрацював перший в Україні музей посуду

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Експонати – це посуд абсолютно різних епох: від глечиків і тарілок Трипільської культури до епохи царизму

У Сумах відкрився перший в Україні музей посуду.

В ньому можна побачити, з чого їли та чим користувались у побуті люди від часів Трипільської культури до епохи царизму, повідомляє Укрінформ.

«Найстаріший посуд тут - трипільський. Цим глечикам і тарілкам близько 6 тисяч років. Трипільці унікальні тим, що саме вони зробили посуд ідеальним: і за формою, і за дизайном, і за розписом. Жодна народність так яскраво не змогла виділити себе саме керамікою», - зазначив під час відкриття закладу засновник музею Сергій Гуцан.

За його словами, під час формування експозиції дотримувалися принципу «хронологічного безладу», щоб було цікавіше. Тому експонати – це посуд абсолютно різних епох, від глечиків і тарілок Трипільської культури до епохи царизму.

Експонати, серед яких глечики, тарілки, вази для квітів, пательні, самовари, Гуцан збирав тривалий час, викуповуючи їх із приватних колекцій та на антикварних аукціонах.

Відвідати музей можна безкоштовно за адресою: вулиця Героїв Крут, 18/1.