Гостра фаза ліквідації наслідків повені на заході триватиме 10 днів, – Аваков



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Міністр внутрішніх справ зазначив, що для ліквідації наслідків повені задіяно близько 1500 поліцейських, нацгвардійців, рятувальників

МВС перекинуло у постраждалі від повені райони західних областей усі можливі сили – техніку та особовий склад Нацполіції̈

Гостра фаза ліквідації наслідків повені в західних областях триватиме 10 діб.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Це гігантська проблема. 10 діб триватиме така гостра фаза, коли ми будемо ліквідовувати найпроблемніші ділянки», – зазначив очільник МВС.

МВС перекинуло у постраждалі від повені райони західних областей усі можливі сили – техніку та особовий склад Нацполіції̈, рятувальників та Нацгвардію, а також авіацію МВС – 4 гвинтокрили та 2 літаки.

«Сьогодні, на щастя, такої страшної повені, як три дні тому, вже немає. Вода сходить. Проте, цю повінь ми оцінюємо більш масштабною, ніж у 2008 році. У нас залишилася інша велика проблема – за ці 3 дні катаклізмів затопило близько 5 тисяч колодязів питної води. І сьогодні я передивлявся, як працюють наші гелікоптери ДСНС України та Національної гвардії України, вони в основному везуть у відрізані райони питну воду і продукти харчування. У нас немає нормальної питної води. Її тяжко доставити, тому що більшість доріг перекриті або пошкоджені», – сказав Аваков.

За його словами, через повінь загинуло троє людей, 2-3 людини зникли безвісті.

«У 2008 році – було 38 людей. Чому так трапилося? Чому ми маємо не такі тяжкі наслідки з точки зору загиблих людей? Вчасно надіслали сигнал, що не потрібно вибиратися. Коли потрібно, ми забирали їх гелікоптерами. Вчора, наприклад, 2-х породіль вивезли, і постійно туди везуть воду, забирають хворих… Поганий момент був із підтопленням лікарні у Галичі, де довелося евакуйовувати лікарню, в якій лікувалися хворі на коронавірус. Хворих довелося евакуювати за спеціальною процедурою в Івано-Франківську лікарню», – розповів Аваков.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що для ліквідації наслідків повені задіяно близько 1500 поліцейських, нацгвардійців, рятувальників.

Нагадаємо, станом на 27 червня в Україні залишаються знеструмленими вісім населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок, зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278).

У західних областях України через негоду ще з понеділка 22 червня почалися паводки.

Тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці заявили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Нагадаємо, у Чернівцях через паводок на Дністрі обмежили подачу води.