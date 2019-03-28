На закордонні виборчі дільниці передали додаткові бюлетені



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ЦВК сформувала 101 дільничну комісію в закордонному виборчому окрузі

Всього на 12 закордонних виборчих дільниць було передано 3 тисячі 999 бюлетенів

У Центральній виборчій комісії повідомили про передачу додаткових бюлетенів для закордонних виборчих дільниць після проведеного аналізу кількості виборців за кордоном.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 28 березня.

«Всього на 12 закордонних виборчих дільниць було передано 3 тисячі 999 бюлетенів. Додаткова потреба у виборчих бюлетенях для закордонних виборчих дільниць виникла у зв’язку з проведеним МЗС аналізом кількості виборців, включених до уточнених списків виборців на закордонних виборчих дільницях, та кількості замовлених на виготовлення виборчих бюлетенів», – йдеться в повідомленні.

За даними ЦВК, додаткові бюлетені для голосування у закордонному виборчому окрузі передали через представника МЗС Олега Мисика.

ЦВК сформувала 101 дільничну комісію в закордонному виборчому окрузі на виборах президента України 31 березня. Для того, щоб виборцю реалізувати право голосу за межами України, необхідно бути включеним до списку виборців на закордонній виборчій дільниці, особисто прибути на дільницю в день голосування, мати при собі документ, що підтверджує громадянство України.

Нагадаємо, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців впевнені, що у фіналі президентських виборів зустрінуться Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко.