На Запоріжчині шкільний бухгалтер три роки нараховувала собі «подвійну заробітну плату»

Головному бухгалтеру навчального закладу було повідомлено про підозру

Жінка привласнила бюджетні кошти, що спричинило матеріальну шкоду навчальному закладу

Головний бухгалтер одного з навчальних закладів Оріхівського району, Запорізької області протягом трьох років нараховувала собі «подвійну заробітну плату». Про це повідомляє пресслужба області.

Очільниця бухгалтерії отримувала подвійну заробітну плату протягом трьох років, шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів та привласнила бюджетні кошти на загальну суму майже 145 тисяч грн, що спричинило матеріальну шкоду навчальному закладу.

Правоохоронці повідомили бухгалтерці про підозру за фактом заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 191 КК України). Жінці загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що підрядник привласнив кошти, виділені на ремонт дитсадків.