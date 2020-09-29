Львів’янин привласнив квартиру в центрі Києва вартістю понад 10 млн грн



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Шахрай за підробленими документами привласнив квартиру у будинку на вул. Пушкінській

Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення

Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця м. Львів за фактом шахрайського заволодіння квартирою на вул. Пушкінській у Шевченківському районі столиці вартістю понад 10 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як установлено у ході досудового розслідування, вказаний громадянин у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужив її на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

Для виконання можливого покарання у вигляді конфіскації під час досудового розслідування на все встановлене майно підозрюваного накладено арешт.

За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, з метою повернення незаконно відчуженого майна прокуратурою пред’явлено позов про скасування державної реєстрації речових прав, визнання спадщини відумерлою та витребування привласненої квартири у власність територіальної громади Києва в особі Київської міської ради.

Як повідомлялося, нещодавно столична прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловіку за фактом замаху на шахрайське заволодіння квартирою у Оболонському районі Києва.

Також у Києві подружжя з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній у Дарницькому районі Києва в період, коли власник квартири перебував за кордоном, підробили його паспорт та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири нібито за 76 тис. гривень. Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, завдавши потерпілому збитків на суму понад 500 тис. гривень.