  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Львів’янин привласнив квартиру в центрі Києва вартістю понад 10 млн грн

    • Розсилка
    Шахрай за підробленими документами привласнив квартиру у будинку&nbsp;на вул. Пушкінській&nbsp; - Львів’янин привласнив квартиру в центрі Києва вартістю понад 10 млн грн
    Шахрай за підробленими документами привласнив квартиру у будинку на вул. Пушкінській 

    Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення

    Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до суду обвинувальний акт відносно мешканця м. Львів за фактом шахрайського заволодіння квартирою на вул. Пушкінській у Шевченківському районі столиці вартістю понад 10 млн гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Як установлено у ході досудового розслідування, вказаний громадянин у 2018 році на підставі підробленого договору купівлі-продажу зареєстрував за собою право власності на квартиру померлої особи та у подальшому відчужив її на користь третіх осіб, чим завдав шкоду територіальній громаді Києва, яка має право на визнання спадщини відумерлою.

    Для виконання можливого покарання у вигляді конфіскації під час досудового розслідування на все встановлене майно підозрюваного накладено арешт.

    За вчинене підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Крім того, з метою повернення незаконно відчуженого майна прокуратурою пред’явлено позов про скасування державної реєстрації речових прав, визнання спадщини відумерлою та витребування привласненої квартири у власність територіальної громади Києва в особі Київської міської ради.

    Як повідомлялося, нещодавно столична прокуратура повідомила про підозру 42-річному чоловіку за фактом замаху на шахрайське заволодіння квартирою у Оболонському районі Києва.

    Також у Києві подружжя з метою заволодіння квартирою по вул. Санаторній у Дарницькому районі Києва в період, коли власник квартири перебував за кордоном, підробили його паспорт та за участі підставної особи уклали договір купівлі-продажу вказаної квартири нібито за 76 тис. гривень. Згодом зловмисники перепродали квартиру третім особам, завдавши потерпілому збитків на суму понад 500 тис. гривень.

    прокуратура Київ кримінал шахрайство нерухомість Львів квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies