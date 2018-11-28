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    На Запоріжжі цивільним особам заборонять носити військову форму

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    На Запоріжжі цивільним особам заборонять носити військову форму

    Запорізька область - серед 10 областей, де вводиться воєнний стан

    Керівник Нацполіціі в Запорізькій області Сергій Комісаров заявив, що у зв'язку з введенням воєнного стану цивільним особам буде заборонено носити військову форму.

    Він також закликав жителів області дзвонити в поліцію якщо вони зіткнулися зі спробою вилучення майна під приводом воєнного стану, передає Укрінформ.

    «Буде прийнято рішення про заборону використання військової форми, крім військових, Нацгвардії і силових структур. На всі випадки будемо реагувати оперативно. Будемо досконально перевіряти всіх, хто використовує військову форму та з якою метою», - заявив Комісарів.

    За його словами, в області буде введено посилений режим служби, залучена Нацгвардія і військові, буде взаємодія з прикордонниками.

    Запорізька область - серед 10 областей, де вводиться воєнний стан.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

     Читайте також: Без паніки: як поводитись громадянам в умовах воєнного стану
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    Росія депутати Нацгвардія військові воєнний стан Запорізька область поліція
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