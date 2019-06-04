На Запоріжжі офіцер військкомату «відмазував» від армії за 29 тисяч гривень



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Майор ЗСУ налагодив корупційну схему ухилення осіб від проходження строкової військової служби

Правоохоронці виявили факт вимагання та отримання хабара заступником військового комісара - начальником відділення комплектування Мелітопольського об'єднаного міського військового комісаріату Запорізької області.

Про це інформує пресслужба військової прокуратури Південного регіону.

Встановлено, що за зняття військовозобов'язаного з військового обліку і непризов на строкову військову службу чиновник вимагав у громадянина 29 тис. гривень хабара.

Після отримання 3 червня усієї суми хабара, заступника воєнкома затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Військова прокуратура Запорізького гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманому підозри у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.