В Одесі на залізниці загинув школяр



Розсилка ВІДПРАВИТИ

14-річний хлопець намагався перелізти через металеву цистерну Фото: Малиновський відділ поліції в м. Одесі

Від отриманих травм внаслідок удару струмом підліток загинув на місці

В Одесі 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через металеву цистерну, розташовану між вагонами вантажного потягу.

Про це повідомляє пресслужба Малиновського відділу поліції в м. Одесі.

Попередньо встановлено, що двоє підлітків чекали електричку на станції. Один з них вирішив перелізти через металеву цистерну, що знаходилася між вагонами на сусідній колії.

«На одній з сходинок раптово відбулося замикання, та хлопця вдарило струмом. Від отриманих травм підліток загинув на місці», - заявили в поліції.

На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Одещині 10 вересня на під’їзній колії станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця» сталося сходження вантажних вагонів.