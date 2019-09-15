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    В Одесі на залізниці загинув школяр

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    14-річний хлопець намагався перелізти через металеву цистерну - В Одесі на залізниці загинув школяр
    14-річний хлопець намагався перелізти через металеву цистерну
    Фото: Малиновський відділ поліції в м. Одесі

    Від отриманих травм внаслідок удару струмом підліток загинув на місці

    В Одесі 14-річний хлопець отримав удар струмом, коли намагався перелізти через металеву цистерну, розташовану між вагонами вантажного потягу.

    Про це повідомляє пресслужба Малиновського відділу поліції в м. Одесі.

    Попередньо встановлено, що двоє підлітків чекали електричку на станції. Один з них вирішив перелізти через металеву цистерну, що знаходилася між вагонами на сусідній колії.

    «На одній з сходинок раптово відбулося замикання, та хлопця вдарило струмом. Від отриманих травм підліток загинув на місці», - заявили в поліції.

    На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група. Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу.

    Вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, на Одещині 10 вересня на під’їзній колії станції Ізмаїл регіональної філії «Одеська залізниця» сталося сходження вантажних вагонів.

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